Was macht der Kurs bei Mincon Group Plc?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mincon-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 72 erreicht, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung eine negative Einstufung für Mincon.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mincon-Aktie von 0,55 EUR sich um -30,38 Prozent vom GD200 (0,79 EUR) entfernt hat, was ein negatives Signal darstellt. Auch der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt mit einem Kurs von 0,63 EUR um -12,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit wird der Kurs der Mincon-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Mincon-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,62 Prozent erzielt, was 39,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt sie 38,07 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen", die bei 1,44 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Mincon war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.