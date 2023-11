Was macht der Kurs bei Metsa Board Oyj B?

Die technische Analyse der Metsa Board-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,38 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 7,03 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -4,74 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 7,4 EUR, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Metsa Board-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Metsa Board in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metsa Board einen Wert von 15 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt von 15,27 entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Metsa Board mit 7,55 Prozent etwas über dem Branchendurchschnitt von 6,74 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.