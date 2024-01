Was macht der Kurs bei Medimi AB?

Die Stimmung bezüglich der Aktienkurse von Medimi lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Meinungen in den sozialen Medien bezüglich Medimi neutral. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Medimi diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der Dividendenrendite schneidet Medimi im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör mit 0 % schlechter ab und erzielt einen um 6,01 Prozentpunkte geringeren Ertrag. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Medimi-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Werte und wird daher als "Neutral" eingestuft. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (66) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (50) erhalten somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Medimi.