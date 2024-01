Was macht der Kurs bei Marqeta?

Marqeta- Aktie: Anlegerstimmung, Analysteneinschätzung und technische Analyse

Die Marqeta-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Äußerungen in diesem Zeitraum. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Von insgesamt 14 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Marqeta-Aktie 7 "Gut"-Einstufungen, 7 "Neutral"-Einstufungen und keine "Schlecht"-Einstufung, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analysten sehen jedoch im Durchschnitt ein Kursziel von 6,42 USD, was zu einer möglichen Abnahme der Aktie um -5,78 Prozent führen könnte. Daher lautet die Empfehlung aus Analystensicht "Schlecht" und die Gesamtbewertung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Marqeta-Aktie bei 6,81 USD aktuell +11,82 Prozent über dem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt (GD50) und +27,77 Prozent über dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt (GD200). Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 47,14 zeigt, dass die Marqeta-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 43 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Zusammenfassend zeigt die Anleger-Stimmung eine negative Tendenz, während die Analysten die Marqeta-Aktie neutral bewerten. In der technischen Analyse wird die Aktie insgesamt als positiv eingestuft.