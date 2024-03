Was macht der Kurs bei MPH Health Care?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen misst. Der RSI der Mph Health Care liegt bei 37,78, was auf eine neutrale Situation hinweist. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, zeigt sich ein Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 16,58 EUR für die Mph Health Care-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 24,3 EUR, was einem Unterschied von +46,56 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "gut" bewertet wird. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Werte und erhalten daher ebenfalls ein "gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen bezüglich des Unternehmens Mph Health Care diskutiert, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist und somit neutral bewertet wird. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für die Mph Health Care-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.