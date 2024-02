Was macht der Kurs bei Lyft Inc?

Der Aktienkurs von Lyft hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche im Durchschnitt um 7,77 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Lyft im Branchenvergleich eine Underperformance von -25,29 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 242,29 Prozent, wobei Lyft 259,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Lyft haben wir die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lyft zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Lyft bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Dividendenrendite von Lyft beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 4,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Lyft-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Lyft eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Lyft daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.