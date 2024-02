Was macht der Kurs bei Lulu's Fashion Lounge Holdings?

Die technische Analyse der Lulu's Fashion Lounge-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,03 USD liegt, was einer Abweichung von -10,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer „Schlecht“-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,05 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2,03 USD liegt, und somit zu einer „Neutral“-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungsänderung der Anleger, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger mehr als üblich erwähnt, was zu einem „Gut“-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine „Neutral“-Empfehlung für die Aktie der Lulu's Fashion Lounge. Der RSI7 liegt bei 55 und der RSI25 bei 53,33, was auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Die Analysten schätzen die Aktie langfristig als „Gut“ ein, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 4,5 USD, was einer Erwartung von 121,67 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von „Gut“ auf Basis aller Analystenschätzungen.

