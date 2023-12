Was macht der Kurs bei Lloyds Banking?

Der Aktienkurs von Lloyds Banking hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,77 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von 15,5 Prozent liegt Lloyds Banking mit 10,72 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Lloyds Banking auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung gegenwärtig als "Neutral" einzustufen ist.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lloyds Banking derzeit 5,52, was 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Lloyds Banking derzeit bei 6,06 Prozent, leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Lloyds Banking-Aktie aufgrund dieser Konstellation eine "Neutral"-Bewertung.