Was macht der Kurs bei Link?

Der Aktienkurs von Link im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt eine Rendite von -4,35 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,54 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Link mit 0,19 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Link bei 23,94, was unter dem Branchendurchschnitt (31,96) liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, führt zu einer Einstufung von "Neutral" mit einem Wert von 50. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Link-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,022 HKD weicht somit um +10 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine +10 Prozent Abweichung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Link-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.