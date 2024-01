Was macht der Kurs bei Ligeance Aerospace?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Ligeance Aerospace. An sechs Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negativen Themen überwogen. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten Tagen verschlechtert, da vermehrt negative Themen über das Unternehmen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Ligeance Aerospace-Aktie eine Rendite von -17,34 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,81 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, liegt die Rendite von Ligeance Aerospace mit 19,15 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Ligeance Aerospace-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 9, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Ligeance Aerospace weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Ligeance Aerospace eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich für Ligeance Aerospace eine Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert.