Was macht der Kurs bei LVMH?

Der Aktienkurs von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton hat in den vergangenen 12 Monaten eine beachtliche Performance von 48,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu waren ähnliche Aktien in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent, was bedeutet, dass Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine Outperformance von +48,96 Prozent verzeichnete. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von 48,96 Prozent über dem mittleren Durchschnitt von 0 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton vorwiegend negativ diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sechs Tagen die negativen Themen dominierten. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, sind hingegen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieser Gemütslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung. Obwohl die Aufmerksamkeit über das Unternehmen gestiegen ist, wurde eine Tendenz zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt, weshalb dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,37 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Sollten LVMH Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich LVMH jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen LVMH-Analyse.

LVMH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...