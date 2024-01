Was macht der Kurs bei Kooth?

Die Analystenbewertung für Kooth zeigt, dass von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, insgesamt 1 Kauf- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Es wurden keine neutralen Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Kooth liegt bei 565 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 90,24 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 297 GBP liegt. Die Analysten bewerten dies insgesamt als "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Kooth-Aktie liegt aktuell bei 292,47 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs von 297 GBP liegt. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 299,18 GBP, ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Kooth basierend auf trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kooth-Aktie liegt bei 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 52,78 führt zu derselben Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Kooth in den verschiedenen Bewertungskategorien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.