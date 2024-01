Was macht der Kurs bei Koninklijke Philips?

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Der Aktienkurs von Koninklijke Philips verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,19 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die durchschnittliche Performance bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Koninklijke Philips eine Underperformance von -2,19 Prozent aufweist. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent im letzten Jahr, und Koninklijke Philips erzielte eine Rendite, die 2,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Koninklijke Philips im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 2,08 % auf, was 2,08 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des möglichen höheren Mehrertrags.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Koninklijke Philips basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen die negativen Diskussionen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefgreifende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Koninklijke Philips insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer erhält.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Koninklijke Philips in sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Schlecht" eingestuft.