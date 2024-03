Was macht der Kurs bei Koda?

Die Koda-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 3,62 Prozentpunkte, was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Koda-Aktie bei 0,25 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 SGD deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -20 Prozent im Vergleich und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,2 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird Koda basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Koda-Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7,64, was 43 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.