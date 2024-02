Was macht der Kurs bei Knot Offshore?

Die Analyse von Knot Offshore auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Knot Offshore in den sozialen Medien diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zu Knot Offshore war langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führt. Zudem zeigt sich eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Knot Offshore in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -33,64 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 33,64 Prozent deutlich zurück. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Knot Offshore-Aktie aktuell bei 5,6 USD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,59 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -0,18 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, basierend auf einer Differenz von -3,62 Prozent. Insgesamt lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".