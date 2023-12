Was macht der Kurs bei Kiddieland?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Kiddieland beträgt 7,14, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Diskussionen drehten sich weder um positive noch um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kiddieland. Die Redaktion bewertet daher die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung als "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. Bei Kiddieland wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis eines langfristig neutralen Stimmungsbildes führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Kiddieland in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,78 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche sind im Durchschnitt um 24,49 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -82,27 Prozent für Kiddieland führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 10,18 Prozent im letzten Jahr, und Kiddieland lag 67,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

