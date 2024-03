Was macht der Kurs bei Kesko?

Die Stimmung der Anleger bei Kesko in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen standen jedoch vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat Kesko in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,88 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -3,41 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Kesko 3,62 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kesko-Aktie kurzfristig überkauft ist und daher ein schlechtes Rating erhält. Der RSI25 für Kesko liegt hingegen bei 57,95, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kesko beträgt 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen neutral ist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Aktie von Kesko basierend auf der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich des Aktienkurses, dem Relative Strength Index und der fundamentalen Analyse.