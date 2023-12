Was macht der Kurs bei Kesko?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Kesko liegt bei 9,28, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 39,08 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine "gute" Gesamteinschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde Kesko von privaten Anlegern in sozialen Medien eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anlegerstimmung erlaubt daher insgesamt eine "gute" Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kesko liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral betrachtet wird.

Was die Dividende betrifft, so liegt Kesko mit einer Ausschüttung von 6,63 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,17 %. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "neutral".