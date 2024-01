Was macht der Kurs bei Kasai Kogyo?

Die Kasai Kogyo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 209,81 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 193 JPY, was einem Rückgang von 8,01 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 215,3 JPY zeigt mit einem Rückgang von 10,36 Prozent ein negatives Bild, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kasai Kogyo-Aktie liegt derzeit bei 50, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 61 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment für die Kasai Kogyo-Aktie zeigt keine eindeutigen Ausschläge in den sozialen Medien. Sowohl die Diskussionen als auch die Meinungsmarkt-Berichte waren weder besonders positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch in den Social Media wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Kasai Kogyo beobachtet. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend zeigt die technische Analyse der Kasai Kogyo-Aktie insgesamt eine negative Tendenz, während das Anleger-Sentiment und die Social Media-Diskussionen neutral bleiben.