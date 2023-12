Was macht der Kurs bei Kakiyasu Honten?

Die technische Analyse der Kakiyasu Honten-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 2360,74 JPY lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 2392 JPY verzeichnet, was einem Unterschied von +1,32 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2452,26 JPY ergibt eine ähnliche Bewertung von "Neutral", da auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Kakiyasu Honten neutral waren, und auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um die Aktie diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie, weshalb auch hier eine Bewertung als "Neutral" erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kakiyasu Honten-Aktie liegt bei 61,87, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 60 eine ähnliche Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.