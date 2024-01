Was macht der Kurs bei K, P?

Die technische Analyse der K&p-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,46 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,395 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -14,13 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,38 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +3,95 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die K&p-Aktie. Der RSI7 beträgt 14,29, was als "Gut" gilt, während der RSI25 bei 33,33 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Indikators als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die K&p-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -21,02 Prozent hinterherhinkt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Ebenso liegt sie im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" um 7,85 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.