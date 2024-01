Was macht der Kurs bei K&O Energy?

In den letzten zwei Wochen wurde K&o Energy von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der diskutierten Themen rund um den Wert waren neutral. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung unter den Anlegern auf neutraler Ebene liegt, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat K&o Energy in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -1,32 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +3,53 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie von K&o Energy ein Neutral-Rating. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 24,76, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 42,98 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.