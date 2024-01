Was macht der Kurs bei KTK?

Die Stimmung der Anleger für die Ktk-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien. Auch die angesprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ktk-Aktie mit -0,11 Prozent Abstand vom GD200 (9,46 CNH) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,51 CNH. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Ktk-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 16,81 Prozent erzielt, was 15,55 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Ktk-Aktie mit einer Rendite von 15,37 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ktk-Aktie liegt bei 52,38, was als "Neutral" betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 57 auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird die Ktk-Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingeordnet.