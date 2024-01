Was macht der Kurs bei KFC?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien für Kfc ist insgesamt neutral. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kfc liegt bei 28,57, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kfc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1320,68 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1365 JPY weicht somit um +3,36 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis erhält die Kfc-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Kfc-Aktie für die Anleger-Stimmung, den RSI, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating.