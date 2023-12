Was macht der Kurs bei Johnson Service?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Johnson Service gesprochen. Basierend auf dieser Analyse bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Von fundamentaler Seite betrachtet gilt die Aktie von Johnson Service als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 18,06 insgesamt 65 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der bei 52,1 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann die Aktivität und Stimmungsänderung im langfristigen Zeitraum beobachtet werden. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Johnson Service im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor eine Rendite von 54,96 Prozent erzielt, was mehr als 47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,93 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Johnson Service mit 50,03 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.