Was macht der Kurs bei Jiangyin Hengrun Heavy Industries?

Der Aktienkurs von Jiangyin Hengrun Heavy Industries hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 29,45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -17,26 Prozent, wobei Jiangyin Hengrun Heavy Industries aktuell 28,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Jiangyin Hengrun Heavy Industries-Aktie ein Durchschnitt von 26 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,67 CNH, was einer Differenz von -39,73 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (23,09 CNH) liegt mit einem Unterschied von -32,14 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jiangyin Hengrun Heavy Industries-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Anleger haben die Aktie von Jiangyin Hengrun Heavy Industries in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Jiangyin Hengrun Heavy Industries in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für die Aktie führt. Damit ist Jiangyin Hengrun Heavy Industries insgesamt als "Gut"-Wert einzustufen.