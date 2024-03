Was macht der Kurs bei Jiangsu Hengrui Medicine?

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen neutral war. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen Jiangsu Hengrui hat abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 36,26, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 36 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Jiangsu Hengrui in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. In den letzten Tagen überwiegen jedoch die positiven Themen, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Jiangsu Hengrui in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +14,42 Prozent im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche und von 16,36 Prozent im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.