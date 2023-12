Was macht der Kurs bei Jd Health International Inc?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf Jd Health wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 36 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,89, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz-Faktors hat die Aktie von Jd Health in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate gezeigt. Daher erhält sie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Jd Health eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Aus der technischen Analyse geht hervor, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jd Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,82 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 38,65 HKD lag, was einer Abweichung von -19,18 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Jd Health-Aktie somit gemischte Bewertungen, wobei die technische Analyse auf eine negative Entwicklung hindeutet, während das Sentiment und der Buzz-Faktor positiver ausfallen.