Was macht der Kurs bei Jacobio Pharmaceuticals Co Lt?

Die Aktie von Jacobio hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,27 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3,73 HKD, was einem Unterschied von -29,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3,84 HKD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt (-2,86 Prozent). Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Jacobio-Aktie. Insgesamt wird das Wertpapier also aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Jacobio gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Jacobio in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird das Wertpapier dennoch mit "Neutral" bewertet, da keine außergewöhnliche Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jacobio liegt bei 32,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 61,76). Somit wird das Jacobio-Wertpapier auch in diesem Abschnitt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.