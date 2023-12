Was macht der Kurs bei Invesco Mortgage Capital?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco Mortgage Capital":

Die technische Analyse der Invesco Mortgage Capital Inc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,02 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,86 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -11,58 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,47 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Invesco Mortgage Capital Inc zeigt einen Wert von 58,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,01 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen für die Aktie der Invesco Mortgage Capital Inc abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht), und das Kursziel liegt im Mittel bei 8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -9,71 Prozent bedeutet und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Kommentaren der letzten zwei Wochen zeigt überwiegend positive Bewertungen und Themen rund um die Invesco Mortgage Capital Inc-Aktie. Auf dieser Basis wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.