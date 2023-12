Was macht der Kurs bei Infratil?

Der Relative Strength-Index: Ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Infratil liegt bei 53,66 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,29 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an acht Tagen eine positive Einstellung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An sechs Tagen waren die Anleger hauptsächlich neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Infratil. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine Einschätzung von "gut".

Sentiment und Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Infratil festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit "gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb weitgehend stabil. Insgesamt erhält Infratil daher auch in diesem Bereich ein "gut"-Rating.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Infratil derzeit als "neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 9,07 AUD, während der Kurs der Aktie bei 9,3 AUD liegt, was einer Abweichung von +2,54 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 9,35 AUD, was einer Abweichung von -0,53 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "neutral".