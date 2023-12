Was macht der Kurs bei Infosys?

Der Aktienkurs von Infosys hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,69 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Informationstechnologiesektor einer Überperformance von 58,69 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich IT-Dienstleistungen liegt bei 0 Prozent, wobei Infosys aktuell um 58,69 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Infosys liegt der RSI7 aktuell bei 57,2 Punkten und der RSI25 bei 43,4 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Infosys-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1385,42 INR liegt, wohingegen der letzte Schlusskurs bei 1449 INR liegt, was einer Abweichung von +4,59 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist eine ähnliche Tendenz auf, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Infosys überwiegend negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten. In den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen ebenfalls die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird die Aktie von Infosys aufgrund der verschiedenen Analysen und des Anleger-Sentiments mit einer "Neutral"- bis "Schlecht"-Bewertung versehen.