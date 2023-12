Was macht der Kurs bei IWS Holdings?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Iws war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie von Seiten der Redaktion. Der Relative Strength-Index (RSI) ergab für die Iws-Aktie einen Wert von 14,29 für den RSI7 und 12,5 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Netzwerken zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Iws-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine Bewertung von "Schlecht". Jedoch ergibt sich auf Basis der letzten 50 Handelstage eine Bewertung von "Gut". Insgesamt wird die Iws-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.