Was macht der Kurs bei Hunan Dongting Aquaculture?

Die Dahu Aquaculture wird in einer technischen Analyse betrachtet, bei der der aktuelle Kurs von 6,29 CNH um -6,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch lediglich -0,47 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Dahu Aquaculture im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") einer Überperformance von 27,15 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" liegt hingegen bei -6,28 Prozent, und Dahu Aquaculture übertrifft diesen Wert um 27 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Dahu Aquaculture in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Es gab sowohl positive als auch negative Themen, jedoch überwog an sechs Tagen die negative Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die automatischen Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Dahu Aquaculture liegt der RSI7 aktuell bei 82,41 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Dahu Aquaculture-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

