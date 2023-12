Was macht der Kurs bei Hudson Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der Hudson Investment-RSI liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurden in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen im Hinblick auf Hudson Investment festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Hudson Investment resultiert.

In den letzten zwei Wochen wurde Hudson Investment von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf den Wert. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Hudson Investment-Aktie ein Durchschnitt von 0,21 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,205 AUD, was einem Unterschied von -2,38 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,21 AUD) weisen ähnliche Werte für den letzten Schlusskurs auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Hudson Investment-Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine durchgängige "Neutral"-Einstufung für die Hudson Investment-Aktie.