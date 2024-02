Was macht der Kurs bei Hirogin Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hirogin betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 26,09 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und die Aktie als "Gut" klassifiziert. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,4, was darauf hindeutet, dass Hirogin weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Hirogin derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 verläuft bei 881,86 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1012,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +14,81 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 948,66 JPY, was einer Abweichung von +6,73 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Hirogin wurde in den letzten zwei Wochen als neutral beschrieben, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Hirogin eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert. Insgesamt wird Hirogin daher als "Neutral"-Wert angesehen.