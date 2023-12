Was macht der Kurs bei Hikari Tsushin?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hikari Tsushin ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hikari Tsushin-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren insgesamt ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 21150,48 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 23435 JPY deutlich darüber liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +10,8 Prozent. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 22356,6 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hikari Tsushin zeigt einen Wert von 31,8, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Hikari Tsushin in den sozialen Medien. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie aktuell weder besonders positiv noch negativ im Fokus der Anleger steht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Hikari Tsushin-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating, das auf eine ausgewogene Stimmung und Diskussion rund um das Unternehmen hinweist.