Was macht der Kurs bei Henkel A?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Henkel & in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte, dass die Aktie im grünen Bereich liegt, und die Redaktion bewertet sie daher mit "Gut". Die Häufigkeit der Beiträge in Bezug auf die Aktie zeigt, dass Henkel & derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs aktuell 2. Dies bedeutet eine negative Differenz von -0,57 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte". Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik von Henkel & von unseren Analysten mit "Neutral" bewertet.

Henkel & hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,69 Prozent erzielt, was 17,35 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Branchenvergleich zum Sektor "Haushaltsprodukte" liegt die Rendite sogar 14,44 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Gut".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Henkel &-Aktie bei 71,4 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 70,34 EUR, was einer Abweichung von -1,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Abweichung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Henkel & daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.