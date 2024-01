Was macht der Kurs bei Henan Hengxing Science?

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Henan Hengxing Science & eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Henan Hengxing Science & daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Henan Hengxing Science & mit 1,6 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,93 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -0,33 Prozent, was der Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei Henan Hengxing Science & bei 32, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Henan Hengxing Science & mit einer Rendite von -34,94 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,63 Prozent. Auch hier liegt Henan Hengxing Science & mit 28,31 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.