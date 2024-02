Was macht der Kurs bei Handsman?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Handsman-Aktie bei 77,27, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft angesehen wird. Daher wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet. Daher wird für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Handsman betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen rund um Handsman in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei betrachten wir den 50- und 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Handsman-Aktie beträgt aktuell 1027,69 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 960 JPY liegt (-6,59 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Handsman eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 970,9 JPY, was einer Abweichung von nur -1,12 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität bei Handsman ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Handsman auf Basis dieser Analyse.

