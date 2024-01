Was macht der Kurs bei Hallmark Services?

In den letzten Wochen wurde bei Hallmark Services eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" eingestuft. Die Diskussionsstärke zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher als "Neutral" bewertet. Somit erhält Hallmark Services insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hallmark Services-Aktie beträgt 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich des RSI der letzten 7 Tage mit dem RSI der letzten 25 Tage (58,52) zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Hallmark Services gemäß der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hallmark Services-Aktie zeigt einen deutlichen Abwärtstrend. Sowohl der 200-Tage- als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Hallmark Services als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Hallmark Services, wobei das Sentiment und die technische Analyse auf "Schlecht" und die fundamentale Analyse auf "Gut" hinweisen.