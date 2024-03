Was macht der Kurs bei Hainan Expressway?

Die technische Analyse der Hainan Expressway-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 4,63 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,55 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -1,73 Prozent führt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich ein Wert von 4,21 CNH, der über dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,93 Punkten, was bedeutet, dass die Hainan Expressway-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 43,85, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen positive Signale, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hainan Expressway beschäftigt hat. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.