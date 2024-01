Was macht der Kurs bei H&R Real Estate Investment?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der H&R Real Estate Investment Trust ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die H&R Real Estate Investment Trust-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,37, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,68, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die H&R Real Estate Investment Trust liegt mit einem Kurs von 9,94 CAD inzwischen +6,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -2,74 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über H&R Real Estate Investment Trust in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über H&R Real Estate Investment Trust wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde H&R Real Estate Investment Trust von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung.

Aufgrund der verschiedenen Indikatoren ergibt sich insgesamt eine neutrale bis positive Einschätzung für die H&R Real Estate Investment Trust-Aktie.

