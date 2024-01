Was macht der Kurs bei HNA Investments?

Die Leadway Investment-Aktie hat in den letzten Tagen negative Signale aufgezeigt. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 0,78 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,72 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -7,69 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,79 HKD, was zu einer Differenz von -8,86 Prozent führt. Beide Zeiträume zeigen demnach ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Leadway Investment-Aktie beläuft sich auf 100, sowohl für den 7-tägigen RSI als auch für den RSI25. Dies deutet auf eine negative Bewertung hin. Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Auch das Anleger-Sentiment ist neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab und die Anleger weder über positive noch negative Themen diskutiert haben. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.