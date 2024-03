Was macht der Kurs bei HKC?

Hkc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -43,93 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Hkc um 50,45 Prozent niedriger. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hkc liegt bei 42,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hkc bei 0,04 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,032 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 0,03 HKD auf, was einen Abstand von +6,67 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Untersuchung, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Hkc auf ein "Neutral"-Rating hindeuten. Demnach ergibt sich eine Gesamtbewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral".