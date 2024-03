Was macht der Kurs bei Guangdong Orient Zirconic Ind Sci, Tech?

Weitere Suchergebnisse zu "Innate Pharma":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Fall von Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech liegt das KGV bei 945,95, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber dem Unternehmen. Die Kommentare und Wortmeldungen der Anleger lassen auf eine gute Stimmung schließen, wobei auch neutrale Themen angesprochen wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,51 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 5,45 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Aktie zeigt einen Wert von 42,11 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen anhand fundamentaler Kriterien eine neutrale Bewertung erhält, die Anleger-Stimmung jedoch als gut eingestuft wird. In der technischen Analyse erhält das Unternehmen insgesamt eine neutrale Bewertung, ebenso im Hinblick auf den Relative Strength Index.