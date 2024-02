Was macht der Kurs bei Guangdong Dongpeng Holdings?

Die Guangdong Dongpeng-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen eine Abnahme von 14,49 Prozent gegenüber dem GD200 und wird daher charttechnisch als "Schlecht" eingestuft. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, steht hingegen bei 8,02 CNH und signalisiert somit "Neutralität". Die Kombination aus 50 und 200 Tagen ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch soziale Medien zur Einschätzung des Aktienkurses herangezogen. Die Stimmung war neutral, jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wurde zur Bewertung herangezogen. Sowohl der 7-Tage-RSI (30,98 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (54,94 Punkte) deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf die Kommunikation in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie war im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung basierend auf technischer Analyse, Stimmung und Buzz in den sozialen Medien.