Was macht der Kurs bei Guangdong Donfang Precision Science?

Die technische Analyse der Guangdong Dongfang Precision Science &-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,08 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,96 CNH liegt, was einer Abweichung von -2,36 Prozent entspricht. Für diese Beurteilung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 4,85 CNH, was nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt. Auch hierfür erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Guangdong Dongfang Precision Science & in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Aktie erfährt eine erhöhte Aufmerksamkeit und wird häufiger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Bereich der Dividende liegt die Aktie von Guangdong Dongfang Precision Science & mit einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt um 1,51 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Guangdong Dongfang Precision Science & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,35 Prozent erzielt. Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -0,36 Prozent. Im Sektorvergleich hat das Unternehmen jedoch eine Überperformance von 6,95 Prozent erzielt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.