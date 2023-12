Was macht der Kurs bei Good Drinks Australia?

Weitere Suchergebnisse zu "Astra International":

In den letzten Wochen gab es bei Good Drinks Australia keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen über Good Drinks Australia überwiegen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Good Drinks Australia bei 0,5 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 0,44 AUD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und zum GD50 in den letzten 50 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Good Drinks Australia-Aktie zeigt einen Wert von 77, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis (79,41) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine schlechte Bewertung für Good Drinks Australia. Die Aktie wird in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als neutral bis schlecht bewertet.