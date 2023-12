Was macht der Kurs bei Genesis Resources?

Die Genesis-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und erhält dabei eine negative Bewertung. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was jeweils zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Genesis liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine überverkaufte Situation an, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Genesis-Aktie in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Genesis-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Genesis in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Genesis-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Sollten Genesis Resources Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Genesis Resources jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Genesis Resources-Analyse.

Genesis Resources: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...